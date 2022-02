Serie D, il Biancavilla si arrende in casa alla Cavese

Pesante sconfitta casalinga per il Biancavilla, che è stato battuto per 4-0 dalla Cavese. Partita a senso unico, che ha visto i campani liquidare la "pratica" già nella prima mezz’ora. Dopo l’iniziale tiro di Santapaola, campani in vantaggio al 10’ grazie al gol di Allegretti, magistralmente servito da Romizi, conclusione forte e precisa con il pallone che si insacca. Tre minuti dopo, Banegas serve a Bacio Terracino l'assist del raddoppio. Al 24’ i gialloblù restano pure in dieci uomini a causa dell’espulsione rimediata da Governali, che travolge, in uscita, il lanciato Allegretti. Sulla seguente punizione, Aliberta “telecomanda” la sfera sotto l’incrocio, firmando il 3-0, ipoteca sulla facile vittoria. La ripresa ha poco o nulla da dire, nonostante la buona volontà dei giocatori di casa, che insassano, però, la quarta rete al 32’, siglata da Palma.

Biancavilla-Cavese 0-4

Marcatori: 10’ Allegretti; 13’ Bacio Terracino; 26’ Aliperta; 32’ st Palma.

Biancavilla: Governali, Stelitano, Di Francesco, Joof, Tosolini, Panza, Lo Giudice (24’ st Di Stefano), Piccione (39’ st Grazioso), Musso (26’ st Spadoni), Santapaola (10’ st Siracusa), Licciardello (25’ Faraone). A disp.: Hadaji, Longo, Di Laura, De Bueno. All. Ferraro.

Cavese: Anatrella, Potenza (29’ st Maffei), De Caro, Fissore (17’ st Viscomi), Caserta, Aliperta (31’ st Corigliano), Romizi, Palma, Bacio Terracino (6’ st Carbonaro), Banegas, Allegretti (6’ st Foggia). A disp.: Paduano, Kone, D’Angelo, Lomasto. All. Troise.

Arbitro: Ceriello di Chiari (Della Mea e Tortolo).

Note: espulso al 24’ Governali.