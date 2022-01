Serie D, mister Ferraro del Biancavilla: "Getteremo le basi per un gran girone di ritorno"

Sono stati rinviati per casi Covid-19 i recuperi del girone I di serie D Rende-Gelbison e Troina-Biancavilla. La società gialloblù ha comunicato alla LND di aver riscontrato delle positività nel gruppo squadra biancavillese. Nelle ultime ore, il tecnico Emanuele Ferraro si è espresso, così, sull’obiettivo salvezza della compagine etnea:

“A Biancavilla ho trovato un ambiente familiare ed il presidente ci tiene tantissimo alle sorti della squadra. In questo periodo, specialmente col covid, non è semplice lavorare. Cercheremo, comunque, di gettare le basi per fare un campionato dignitoso e un gran girone di ritorno. A me piacciono le sfide, sono uno di quelli, che, nei momenti complicati, riesce sempre a tirare fuori qualcosa di buono dal gruppo. Tra coronavirus e giocatori che ancora non sono arrivati, non è semplice programmare la quotidianità. Per vedere il mio Biancavilla ci vorrà un pò, perché è una formazione tutta nuova e con le partite molto ravvicinate che dovremo affrontare, il tempo a disposizione per soffermarci sui particolari sarà relativo, ma dovremo farlo bastare”.