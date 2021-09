Serie D, il Biancavilla sceglie Ciccio Cozza per la panchina

Ciccio Cozza è il nuovo allenatore del Biancavilla. L’ufficialità e giunta alla vigilia della sfida casalinga di domenica (inizio ore 15) contro il Licata, valida per la seconda giornata del campionato di serie D. Per il neo allenatore gialloblú si tratta della sua prima volta con una squadra della provincia catanese, avendo allenato in carriera: Reggina, Catanzaro, Pisa, Sicula Leonzio, Taranto, Team Altamura e la scorsa stagione il San Luca. Il tecnico nativo di Cariati, oltre alla rinomata carriera da calciatore con i tanti anni vissuti con al braccio la fascia di capitano della Reggina, può vantare oltre 208 presenze in panchina fra serie C e D, nonché due promozioni in Lega Pro: con il Catanzaro nella stagione 2011/2012 e con la Sicula Leonzio nella stagione 2016/2017.

Il Biancavilla si è assicurata, inoltre, le prestazioni dell'esperto difensore (classe 1990) Mirko Moi, che in passato ha indossato le maglie di: Mantova, Civitavecchia, Pomigliano, Axys Zola, Giulianova, Tuttocuoio, Lanciano e Ostiamare: In D, ha collezionato oltre 280 “gettoni” e 18 reti. Moi è già a disposizione di mister Cozza. Il match Biancavilla-Licata sarà arbitrato dal signor Antonio Monesi di Crotone (assistenti Salvatore Damiano di Trapani e Davide Di Dio di Caltanissetta)