Serie D, poker del Giarre sul campo del rassegnato Biancavilla

Squadra in casa Città di Biancavilla

Il Giarre ha rispettato a pieno i pronostici nel derby contro l’ormai rassegnato Biancavilla, imponendosi in trasferta con il punteggio di 4-1. Partita subito indirizzata dalla parte della squadra allenata da Gaspare Cacciola, che passa in vantaggio pochi secondi dopo il fischio d’inizio grazie al colpo di testa di Agudiak, su cross dalla sinistra “telecomandato” da Arcidiacono. L’immediato raddoppio porta la firma di Cannavò, che sfrutta a dovere ancora un assist di Arcidiacono. I padroni di casa cercano di reagire, ma Giannini non si fa sorprendere dalla girata aerea di Licciardello. Al 20’, Arcidiacono cala il tris, indirizzando la sfera sotto la traversa. Il Biancavilla riduce le distanze (36’) su punizione di Licciardello.

Nella ripresa, ritmi lenti e prevedibile girandola di sostituzioni. Cocimano si rende più volte pericoloso, trovando sulla sua strada gli efficaci interventi di Lumia. Il portiere locale si arrende, però, al trequartista avversario al 26’, quando Cocimano realizza il definitivo 4-1, che fa ufficialmente calare il sipario su un match privo di storia.

Biancavilla-Giarre 1-4

Marcatori: 1’ Agudiak; 3’ Cannavò; 20’ Arcidiacono; 36’ Licciardello; 25’ st Cocimano.

Biancavilla: Lumia, Stelitano, Di Francesco (1’ st Zammataro), Bozzanga, Piccione, Panza, Licciardello (20’ st Di Stefano), Khali (5’ st Baratta), Grazioso, Musso (31’ st Lentini), Spadoni (7’ st Siracusa). A disp.: Faraone, Lo Giudice, Governali.

Giarre: Giannini, A. La Rosa, Zappalà (23’ st Padovani), Porcaro, Carrozzino, Cocimano, Giuffrida (7’ st Sessa), Limonelli (33’ st Iseppon), Arcidiacono, Cannavò (26’ st Leotta), Agudiak (23’ st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Dembelè, Baglione, Anastasio. All. Cacciola.

Arbitro: Esposito di Napoli (Mallimaci e Celestino).