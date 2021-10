Serie D, il Lamezia punisce a ogni errore il Biancavilla

Biancavilla battuta in casa dal cinico Lamezia Terme, che si è imposto, allo stadio “Orazio Raiti”, per 4-1. Sconfitta pesante per i padroni di casa, che poi non hanno rilasciato dichiarazioni negli spogliatoi.

Etnei propositivi in avvio con Miceli che, servito da Ficarrotta, conclude alto. Tra il 10' e il 13', calabresi pericolosi con due punizioni di Laribi, entrambe prive della necessaria precisione. Poco dopo, la traversa nega il gol al calcio piazzato di Ficarotta. Al 25’ secondo "legno" colpito dallo sfortunato Biancavilla, questa volta da Fichera. Passano in vantaggio, invece, gli ospiti (32’): Laribi colpo di testa in area e pallone nel sacco. Manfrè ristabilisce subito la parità, sfruttando un’indecisione del portiere. Lamezia Terme di nuovo avanti nel punteggio, ad inizio ripresa, grazie alla rete di Tipaldi, che risolve in mischia. La reazione gialloblù trova la pronta risposta di D’Andrea sulla girata aerea di Fichera. Al 36’ il goffo autogol di Moi su cross di Provazza chiude - di fatto - la sfida, anche perché allo scadere Bollino cala il poker.

Biancavilla-Lamezia Terme 1-4

Marcatori: 32’ Laribi; 39’ Manfrè, 9’ st Tipaldi; 36’ st Moi (aut.); 45’ st Bollino.

Biancavilla: Governali, Miceli (25’ st Di Francesco), Moi, Bossa, Fragapane (25’ st Rabbeni); Santapaola, Guerci, Fichera, Catania, Ficarrotta, Manfrè. A disp.: La Rosa, Panza, Schirone, Mollica, Asero, Di Stefano, Cruz. All. Cozza.

Lamezia: D’Andrea, Miliziano, Camilleri, Sirignano, Tipaldi; Verso, Salandria (27’ st Corapi), Maimone, Da Dalt (32’ st Umbaca), Laribi (40’ st Bezzon), Maritato (19’ st Bollino). A disp.: Guerra, Vitolo, Rechichi, Provazza, Sandomenico. All. Erra.

Arbitro: Angelillo di Nola (Pandolfo-Storgato).