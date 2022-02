Serie D, il Biancavilla si regala una rigenerante vittoria contro il Portici

Questa volta la fortuna ha strizzato l’occhio al Biancavilla, che ha conquistato una fondamentale vittoria per 1-0 contro il Portici. I campani sono stati fermati dai pali, ma la squadra allenata da Emanuele Ferraro ha messo in mostra grinta e volontà, qualità necessaria per tentare di salvarsi in un campionato complicato come la serie D. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 10’ grazie alla spettacolare rete di Santapaola. Gli ospiti, presentatisi con una striscia di quattro risultati positivi di fila, rispondono al 38’, quando Faraone è prodigioso nel negare il pareggio a Manfrellotti. Lo stesso bomber centra il palo pochi minuti dopo, mentre, nel finale di frazione, Scala e Romano mancano la deviazione risolutiva sottoporta.

Nella ripresa, il Portici attacca con continuità, ma non riesce a scardinare l’attenta retroguardia avversaria, che regge lucidamente l’urto. Nel recupero, Romano coglie il secondo “legno” della giornata, permettendo ai gialloblù di incassare tre punti preziosi. Ottima la prova fornita dagli ultimi arrivati, in particolare ha brillato all’esordio il centrocampista gambiano Omar Joof. Bene pure l’attaccante finlandese Juuko Liukkonen, che ha garantito centimetri e muscoli al reparto offensivo dei siciliani.

Biancavilla-Portici 1-0

Marcatore: 10’ Santapaola.

Biancavilla: Faraone, Stelitano (30’ st Hadaji), Di Francesco (28’ st Bozzanga), Khali (28’ st Puglisi), Di Laura, Tosolini, Licciardello, Joof, Liukkonen, Santapaola (20’ st Grazioso), Musso (20’ st Spadoni). A disp.: Lumia, Piccione, Siracusa e Di Stefano. All. Ferraro.

Portici: Zizzania, Maranzini, Russo (33’ st Riccio), Scala, Stallone (19’ st Marino), Manfrellotti, Romano, Piccolo (33’ st Pisani), Castagna (19’ st Filogamo), Carotenuto, Calvanese. A disp.: Piazza, Cirillo Granata e Parisi. All. Sarnataro.

Arbitro: Dasso di Genova (Pasquitti di Genova e Manni di Savona).