Serie D, Biancavilla mandato al tappeto dal Real Aversa

Brutta sconfitta casalinga per il Biancavilla, superato per 3-0 dal Real Aversa e sempre più invischiato nella zona pericolosa della classifica. L’inizio propositivo illude i gialloblù, che colpiscono al 14’ la traversa con Khali. La fiducia dei ragazzi allenati da Emanuele Ferraro comincia a scemare al 21’, quando La Monica sfrutta a dovere un errore in uscita della difesa avversaria. Al 40’ Giordano raddoppia con un preciso destro su cross di Bonfini.

Nella ripresa, i padroni di casa vanno a segno (24’), ma la rete di Musso viene annullata dall’arbitro su dubbia segnalazione di fuorigioco del suo assistente. Dopo una ghiotta opportunità sprecata da Cavallo, i campani chiudono i conti (30') grazie alla doppietta personale dello scatenato La Monica, favorita, come nel primo gol, da un’incertezza dei gialloblù. Al triplice fischio, palpabile è la delusione dei giocatori del Biancavilla, che non hanno rilasciato dichiarazioni negli spogliatoi, per un ko che può condizionare il prosieguo della stagione.

Biancavilla-Real Aversa 0-3

Marcatori: 21’ e 30’ st La Monica; 40’ Giordano.

Biancavilla: Faraone, Di Laura, De Bueno (1’ st Stelitano), Khali (36’ st Piccione), Tosolini, Panza (1’ st Musso), Bozzanga (1’ st Di Francesco), Joof, Liukkonen, Asero (36’ st Hadaji), Licciardello. A disp.: Governali, Siracusa, Grazioso, Spadoni. All. Ferraro.

Real Aversa: Lombardo, Hutsol, Mariani, Del Prete (31’ st Strianese), V. Russo, Bonfini, Cavallo (40’ st Grimaldi), D. Russo, La Monica (33’ st Durazzo), Giordano (27 st Di Lorenzo), Sannia. A disp.: De Simone, Angeletti, Affinito, Iannone, Rammairone. All. Sannazzaro.

Arbitro: Sassano di Padova (Mallimaci e Romeo).