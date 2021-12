Serie D, il Biancavilla crea ed il Rende porta a casa i tre punti

Biancavilla sfortunato nel match casalingo contro il Rende, che si è imposto per 1-0, complicando, così, ulteriormente il piano salvezza degli avversari. Inizio tatticamente ordinato dei gialloblù, che pressano con una discreta efficacia il portatore di palla. Al 28’ conclusione di Asero, intercettata con bravura dal portiere. Nei restanti minuti, poche le emozioni ed il risultato resta invariato all’intervallo.

In avvio di ripresa, padroni di casa vicini al vantaggio: Asero tira a botta sicura, ma un difensore salva nei pressi della linea. Nel suo momento migliore, il Biancavilla incassa il gol (19’), che varrà la sconfitta. Contrasto in area tra Ancione e Furina, l’arbitro indica il dischetto tra le vibranti proteste dei locali; Mazzotta trasforma con freddezza il rigore. La reazione della squadra allenata da Orazio Pidatella è rabbioso anche per via del torto che reputa di aver subito. Al 29’ il tentativo di Ancione termina fuori per questione di centimetri. In pieno recupero, anche Di Francesco sfiora il pari.

Biancavilla-Rende 0-1

Marcatore: 19’ st Mazzotta (rig.)

Biancavilla: Governali, Caracò, Panza, Mollica, Guerci, Miceli (24’ st Di Francesco), Ancione, Santapaola, Maimone, Di Stefano (20’ st Cruz), Asero. A disp. La Rosa, Grasso, Badembo, Viglianisi, Palmisano, Rabbeni. All. Pidatella.

Rende: Mittica, Chiodo, Mirabelli, De Miranda, Novello, Riconosciuto, Consiglio (44’ st Della Rocca), Mazzotta (33’ st Urruty), Abbey, Mosciaro (33’ st Corbo), Furina. A disp. Colombo, Palma, Ciardullo, Chieffa, Pignataro e Gullo. All. Cavalieri

Arbitro: Bonci di Pesaro (Raccanello e Leonardi).