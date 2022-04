Serie D, il Biancavilla si arrende anche alla Sancataldese

Notte fonda per il volenteroso Biancavilla, sconfitto in casa dalla Sancataldese, alla seconda vittoria in pochi giorni, con il punteggio di 3-0. La squadra guidata in panchina da Napoleone Fichera dopo le dimissioni di Marco Coppa è ormai virtualmente retrocessa in Eccellenza, nonostante la matematica le dia ancora qualche ridottissima possibilità.

I gialloblù offrono una prova di carattere nel primo tempo, sfiorando il vantaggio con il tiro di Asero, deviato in modo magistrale da Valenti.

Nella ripresa, cambia il copione: gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore alla ricerca dei tre punti, mentre i locali mollano progressivamente la presa, sembrando quasi rassegnati al proprio destino. La Sancataldese passa, così, in vantaggio al 13’ con Cess, che finalizza il passaggio di Liga, subentrato a Balistreri. Lo stesso Liga raddoppia (28’) dalla distanza, mentre il tris porta la firma di Rotulo, bravo nel realizzare l’assist dell'onnipresente Liga.

Città di Biancavilla-Sancataldese 0-3

Marcatori: 13’ st Cess; 28’ st Liga; 40’ st Rotulo.

Biancavilla: Lumia, Stelitano, Di Francesco (1’ st De Bueno), Bozzanga (29’ st Musso), Panza, Di Laura (19’ st Zammataro), Licciardello (19’ st Khali), Asero, Grazioso, Piccione, Spadoni (34’ st Di Stefano). All. Fichera.

Sancataldese: Valenti (42’ st La Cagnina), Salvo, Fuschi, Calabrese, Ferotti, Vitolo (42’ st Lo Curto), Cess, Rotulo, Balisteri (10’ Liga), Manno (37’ st Di Marco), Tuccio (23’ st Canino). All. Campanella.

Arbitro: Ursini di Pescara (Cozza e Roperto).