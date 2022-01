Serie D, Il Biancavilla pareggia nel recupero contro il Santa Maria 

Squadra in casa

Il recupero del girone I di serie D Biancavilla-Polisportiva Santa Maria è terminato a reti inviolate. Entrambe le squadre si sono assicurate, così, un punto, utile per muovere la classifica. Allo stadio “Orazio Raiti”, campani sono subito pericolosi con il colpo di testa da posizione ravvicinata di Gargiulo, che manda incredibilmente alto il pallone. Poi è il suo compagno Maio a mancare di un soffio lo specchio con una deviazione aerea. Rispondono i padroni di casa con gli imprecisi tentativi di Licciardello, Santapaola e Lo Giudice. Al 40’ l’arbitro assegna il rigore agli ospiti per una trattenuta in area ai danni di Oviszach. Dal dischetto, Maggio si fa ipnotizzare dallo strepitoso La Rosa, che gli intercetta con i piedi la conclusione.

In avvio di ripresa, spettacolare azione personale sulla sinistra di Licciardello, il cui tiro viene deviato in tuffo da Grieco. Sull’altro fronte, Oviszach fallisce due ghiotte occasioni in contropiede. Nel finale, ci prova ancora Maggio, ma senza trovare lo spunto giusto.

Biancavilla-Santa Maria 0-0

Biancavilla: La Rosa; Stelitano (8’ st Piccione), Longo, Tosolini, Puglisi, Bozzanga (47’ st Di Stefano), Hadaji, Santapaola; Lo Giudice (8’ st Asero), Licciardello, Spadoni (35’ st Siracusa). A disp.: Governali, Di Francesco, Zammataro, Fazio e Rausi. All. Ferraro.

Santa Maria: Grieco, Coulibaly (30’ st Gabionetta), Gargiulo, Campanella, Masullo, Maio, Simonetti, Citro, Oviszach (30’ st Todisco), Maggio, Romano (14’ st Tandara, 45’ st De Mattia). A disp.: Viscido, Romanelli, Konios, Morlando e Luscietti. All. Nicoletti.

ARBITRO: Bianchi di Prato (Fanara e Mascali).