Serie D, il Biancavilla conquista un punto dopo sette sconfitte di fila

Dopo sette sconfitte di fila, il Biancavilla ha conquistato un punto, pareggiando 1-1 in casa contro il Trapani. Il risultato premia la caparbietà dei gialloblù, che, nonostante la complicatissima situazione di classifica, hanno lottato con ardore e voglia su ogni pallone, andando in rete, nel finale, in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Longo. Granata subito all’attacco. Russo si rende due volte pericoloso, prima con un tiro a lato e poi di testa. Sull’altro fronte, l’insidiosa conclusione di Grazioso viene deviata in angolo da Cultraro. Il Trapani passa in vantaggio al 26’, quando Barbara serve Vitale, che in corsa insacca imparabilmente il pallone.

Nella ripresa, gli ospiti vanno vicini al raddoppio (30’), ma De Felice calcia alto da favorevole posizione. Il Biancavilla non demorde e al 41' riequilibra la situazione. Licciardello viene atterrato in area da un avversario, l’arbitro assegna il rigore, trasformato senza esitazioni da Spadoni. Il Trapani si proietta in avanti, riuscendo soltanto a colpire la traversa con De Felice nell’ultimo minuto di recupero.

Biancavilla-Trapani 1-1

Marcatori: 26’ Vitale; 41’ st Spadoni (rigore).

Biancavilla: Faraone, Puglisi, Di Laura (1’ st Tosolini), Longo, Hadaji (27’ st Stelitano), Bozzanga, Joof, Asero (44’ st Piccione), Grazioso (17’ st Spadoni), Licciardello, Musso. A disp.: Governali, Panza, Khali, Di Stefano e Siracusa. All. Coppa.

Trapani: Cultraro, Barbara, Maltese, Pagliarulo, Bruno (19’ st Galfano), Santarpia, Lupo, Buffa, Vitale, Musso (1’ st De Felice), Russo (10’ st Bonfiglio). A disp.: Recchia, Amorello, Solimeno, Meti, D'Amico, Pipitone. All. Esposito.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (Vitale e Cozzuto).

Note: espulso al 28’ st Longo per doppia ammonizione.