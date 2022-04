Serie D, Biancavilla rimontato dal Troina e sempre più vicino alla retrocessione

Il Biancavilla ha perso (2-1) in casa il derby contro il Troina e vede ormai ridotte al “lumicino” le proprie possibilità di salvezza. Eppure l’inizio dei gialloblù faceva presagire una giornata migliore. Primo attacco e pregevole realizzazione di Grazioso; perfetti controllo e tiro con il pallone, che termina sotto l’incrocio. Immediata è la reazione degli ospiti, che si proiettano in avanti. Al 17’ conclusione di controbalzo di Corcione, intercettata da Governali. Un minuto dopo, Lorefice pareggia con un'imparabile staffilata su una dubbia punizione a due.

Troina vicino al sorpasso poi con il colpo di testa di Indelicato che centra il palo. Il Biancavilla resta in dieci uomini per l’espulsione di Di Laura, reo di un fallo da dietro ai danni di Fratantonio, lanciato a rete. Nel finale di frazione, Ficarotta impegna più volte Governali, che non può nulla, allo scadere, sulla “zampata” in mischia di Denkovski. Nella ripresa, Ficarotta continua il suo duello personale con l’estremo difensore avversario, che si supera per negargli la gioia del gol.

Biancavilla-Troina 1-2

Marcatori: 1' Grazioso; 20' Lorefice; 45’ Denkovski.

Biancavilla: Governali, Panza, Longo (1’ st Khali), Di Laura, Stelitano, Asero (1’ st Di Francesco), Bozzanga (12’ st Piccione), Siracusa (30' st De Bueno), Licciardello, Grazioso (5’ st Musso); Spadoni. A disp.: Lumia, Di Stefano, Zammataro, Lo Giudice. All. Fichera.

Troina: Faccioli, Falla, Tourè, Maniscalco (30’ st Camacho), Indelicato, Lorefice, Corcione, Lo Cascio, Fratantonio, Denkovski (31’ st Leone), Ficarrotta. A disp.: Mennella, Cristaldi, Carrubba, Gargiulo, Boufous, Ruffino, Carcagnolo. All. Galfano.

Arbitro: Mazzoni di Prato (Signorelli e Mascali).

Note: espulsi Di Laura (26’) e De Bueno (35’ st).