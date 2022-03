Serie D, si dividono le strade tra il tecnico Emanuele Ferraro ed il Biancavilla

Ulteriore cambio di conduzione tecnica nel Biancavilla, che ha comunicato, tramite la propria pagina Facebook, la “risoluzione consensuale dei rapporti professionali con l’allenatore della prima squadra sig. Emanuele Ferraro, il quale conclude in data odierna la sua esperienza in gialloblù”. A pesare naturalmente la deficitaria posizione in classifica della compagine catanese, "fanalino di coda" con soli 13 punti conquistati e reduce da 5 sconfitte di fila contro: Gelbison, Real Aversa, Lamezia Terme, Cavese e Paternò.

L’ultimo risultato positivo del Biancavilla è stato la vittoria casalinga (1-0) contro il Portici dello scorso 6 febbraio. Un ruolino di marcia deludente, che ha indotto evidentemente la dirigenza a prendere questa decisione. Nelle prossime ore, si dovrebbe conoscere il nome del nuovo mister. Dopo il derby contro l'Acireale, rinviato per i casi di Covid-19 riscontrati tra i granata, il Biancavilla affronterà domenica 29 marzo, in trasferta, il Città di Sant'Agata, sorpresa del girone I di serie D.