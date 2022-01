Serie D, mister Ferraro rammaricato per la sconfitta del Biancavilla a Troina

Il Biancavilla ha perso 2-0 il recupero contro il Troina, che lo ha scavalcato, così, in classifica. I gialloblù hanno incassato entrambi i gol nella ripresa. Al termine del match è questa la disamina fatta dal tecnico Emanuele Ferraro al microfono dell’ufficio stampa del suo club: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, senza quasi mai rischiare e creando alcune buone situazioni. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, purtroppo una disattenzione su un calcio piazzato ha fatto la differenza. Siamo calati di concentrazione nel momento topico del match, bastava resistere quei dieci minuti per tenere botta e sicuramente l’epilogo sarebbe stato diverso.

Dopo il 2-0, la squadra è un po' calata fisicamente e ha fatto fatica nelle ripartenze. Loro erano più brillanti e la gara si è incanalata verso questo risultato, che onestamente è un po' bugiardo”. La prima ora a buona intensità fa, comunque, ben sperare per i prossimi impegni. “Sono contento della prestazione. Ci sono grossi margini di miglioramento, ma questa era una di quelle partite che non potendola vincere si doveva evitare di perdere. C’è rammarico per la sconfitta, ma il gruppo sta assimilando la giusta filosofia di gioco”. Il Dipartimento Interregionale Lnd ha fissato, intanto, la data del confronto Biancavilla-Santa Maria Cilento valido per la 16^ giornata, che si giocherà mercoledì prossimo alle ore 14.30, mentre resta da stabilire quella della partita Giarre-Biancavilla.