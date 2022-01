Serie D, il Biancavilla tessera sei calciatori per impinguare la rosa

Il Biancavilla si sta muovendo sul mercato per completare l’organico dopo le tante partenze degli ultimi giorni. La società gialloblù ha tesserato, nel giro di poche ore, sei giocatori, tutti under 23, a dimostrazione che intende abbassare l’età media della squadra.

Si tratta nel dettaglio: dei difensori Lorenzo Longo (classe ’99), che nelle sue precedenti esperienze ha indossato le maglie di Palazzolo, Catania, Cittanova, Sanremese, Troina, Sancataldese, nonché Biancavilla, totalizzando oltre 100 presenze in serie D, Davide Tosolini (2000), cresciuto nelle vivaio del Mestre ed ex Fc Messina, e Hadaji Alae (2002), del laterale destro Umberto Fazio (2002), che militato con Acireale, Venezia U17, Paternò, Union Feltre Sona Calcio (anche per lui è un ritorno in gialloblù, casacca indossata nella prima parte della stagione) e degli attaccanti Eugenio Licciardello (2001), ex Fc Messina, e Mattia Siracusa, 2003 proveniente dalla Leonzio. I calciatori sono a disposizione del nuovo tecnico Emanuele Ferraro per il recupero di mercoledì (inizio ore 14.30) in casa del Troina, crocevia da non fallire in ottica salvezza. In vista di questo importante appuntamento, il gruppo ha svolto lunedì la prima doppia seduta settimanale: di mattina allenamenti di forza, mentre nel pomeriggio un mirato lavoro tattico.