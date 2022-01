Serie D, il Biancavilla rescinde con 10 giocatori prima del recupero contro il Troina

Si susseguono cambiamenti e novità in casa Biancavilla. Il club gialloblù, dopo aver ufficializzato l’incarico in panchina ad Emanuele Ferraro, si sta muovendo per cambiare l’organico a disposizione del tecnico nativo di Casalvecchio Siculo. Diversi saranno i giocatori che Ferraro porterà con sè dall’amara parentesi vissuta con l’Fc Messina, società esclusa dal campionato di serie D, per tentare di tirarsi fuori dalla “zona calda” della classifica del girone I.

Il Biancavilla occupa attualmente la penultima posizione a quota 6 punti, con la prima piazza utile per non partecipare ai playout lontana 11 lunghezze. Si dovrà invertire, quindi, la rotta già nel recupero di mercoledì (inizio ore 14.30) in casa del Troina, partita che sarà arbitrata dal Fabrizio Ramondino di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Minutoli di Messina e Lorenzo Chillemi di Barcellona P.G. Intanto, il club etneo ha comunicato la rescissione consensuale con i calciatori: Daniele Ancione, Luciano Rabbeni, Sergio Cruz, Francesco Bossa, Salvatore Mollica, Simone Guerci, Gaspare Miceli, Matteo Fichera, Federico Panza e Jaiteh Badembo.