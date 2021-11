Serie D, Nicola Basile nuovo responsabile dell’area tecnica del Biancavilla

Il giorno successivo alla sconfitta interna per 1-0 contro il Cittanova, il Biancavilla cerca di trovare soluzioni per tirarsi, prima possibile, fuori da una complicata situazione di classifica nel campionato di serie D, che lo vede occupare il penultimo posto, assieme al Giarre, con appena 6 punti all’attivo, davanti soltanto al Troina a quota 3, ultima, però, per via del -6 di penalizzazione.

La dirigenza gialloblù ha comunicato di aver affidato il ruolo di responsabile dell’area tecnica della prima squadra a Nicola Basile. Si tratta di un ritorno, questa volta con un ruolo in società, dopo aver allenato per diverse volte in carriera la squadra etnea in Promozione, Eccellenza e proprio in D, raccogliendo sempre buoni risultati. E’ cominciata, intanto, una settimana importante per la formazione guidata da Orazio Pidatella, che affronterà domenica il trasferta la Sancataldese in un vero e proprio scontro salvezza, essendo le due formazioni divise attualmente da una sola lunghezza.