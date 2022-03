Serie D, Marco Coppa è il nuovo allenatore del Biancavilla

Marco Coppa è il nuovo tecnico del Biancavilla, prende il posto di Emanuele Ferraro, che era stato esonerato dall’incarico in settimana. L’allenatore nativo di Catania, che in passato ha ricoperto la carica di direttore tecnico proprio del Biancavilla in Serie D, vanta un curriculum di assoluto rispetto, avendo guidato compagini blasonate come: Sporting Taormina, Paternò, Giarre, Atletico Catania e Leonzio.

Il neo mister gialloblú, che sarà coadiuvato da Graziano Urso, confermato come allenatore dei portieri, e da Giuseppe Ferruccio nel ruolo di preparatore atletico, avrà il complicatissimo compito di conquistare la salvezza. Nel primo allenamento, ha fatto svolgere ai giocatori un lavoro tattico con partita a tema. La classifica vede attualmente il Biancavilla occupare mestamente l’ultima posizione nel girone I di serie D con soli 13 punti conquistati, tre in meno del Troina e a -8 dal Giarre. Nel prossimo turno, è in calendario la difficile sfida in trasferta contro il Città di Sant’Agata.