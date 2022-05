Serie D, il Biancavilla annuncia il forfait nella gara contro il Santa Maria  

Il Biancavilla non disputerà mercoledì la partita contro la Polisportiva Santa Maria, valida per la 35^ giornata del campionato di Serie D La squadra gialloblù ha ufficializzato, tramite un comunicato stampa, che non si recherà in Campania. Inevitabili saranno, quindi, la sconfitta a tavolino, il punto di penalizzazione e la multa prevista dal regolamento per la prima rinuncia.

“Il Calcio Biancavilla rende noto che per motivi di contingenza, nonché di opportunità, la prima squadra non prenderà parte alla gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie D, Girone I, che avrebbe dovuto vedere i gialloblù affrontare, in trasferta, i campani della Polisportiva Santa Maria Cilento. La società etnea, comunque, tiene a precisare che la squadra scenderà regolarmente in campo negli impegni con il Giarre e con il Castrovillari, al fine di onorare, fino al termine della stagione, il torneo”.