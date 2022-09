Serie D, l'Acireale perde 2-0 sul campo del Canicattì

L’Acireale è uscito sconfitto per 2-0 dal campo del Canicattì nella 2^ giornata del campionato di serie D. Inizio favorevole ai granata, che si rendono subito pericolosi con il tiro-cross di Tumminelli, a cui manca la deviazione risolutiva di Carbonaro. I padroni di casa non si scompongono ed anzi sbloccano il punteggio al 18’, quando l’ex di turno Manfrè disegna una “palomba”, che finisce alle spalle di Giappone. Lo stesso Manfrè prova a raddoppiare, ma il suo colpo di testa termina sul fondo. Nel finale di tempo, un’opportunità per parte non concretizzate.

Durante l'intervallo, il tecnico Marchese opera un triplice cambio, inserendo Carrozza, Lo Monaco e Rotella. Gli ospiti provano ad alzare il baricentro della manovra, ma gli avversari non lasciano varchi per le verticalizzazioni. Al 11’ Scopelliti sigla il 2-0 con un tiro mancino. La reazione dei siciliani viene vanificata dagli interventi dell’esperto Scuffia, che si oppone con bravura ai tentativi di Carbonaro e Lo Monaco. Lo stesso Carbonaro si vede prima negata la gioia del gol dal palo, poi viene espulso per doppia ammonizione. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il meritato successo dei biancorossi.

Canicattì-Acireale 2-0

Marcatori: 18’ Manfrè; 11’ st Scopelliti.

Canicattì: Scuffia, Di Mercurio (1’ st Tedesco), Raimondi, Pettinato, Russo (1’ st Scopelliti), Fuschi, Privitera, Sidibe, Iezzi (31’ st Licciardello), Manfré (30’ st Gueye), Cardinale (24’ st Scalisi). A disp.: Amata, Conti, Sinatra e Corrado. All. Bonfatto.

Acireale: Giappone, Barbara (1’ st Joao Pedro), Russo, Brugaletta, Tumminelli, Bucolo (1’ st Carrozza), Palermo (22’ st Rotella), Fratantonio (1’ st Lo Monaco), Distefano, Limonelli, Carbonaro. A disp.: Truppo, Cannino, Medico, Mollica, Viaggio, Maniscalco e Castorina. All. Marchese.

Arbitro: Piccolo di Pordenone (Barbanera e Citarda).

Note: espulso al 43’ st Carbonaro.