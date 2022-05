Serie D, Acireale sconfitto in trasferta dalla Cavese

Squadra in casa

Squadra in casa Cavese

L’Acireale è uscito sconfitto per 3-1 dal campo della Cavese nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie D (girone I). I granata appaiono propositivi ad inizio partita, dimostrando di volere fare bella figura. Al 20’ sfiorano il vantaggio con Tounkara, che, su traversone di Correnti, conclude incredibilmente alto da favorevole posizione. Termina poi sul fondo la girata di Brumat. I campani sbloccano il punteggio al primo vero affondo (34’): Bacio Terracino colpisce al volo la sfera con il sinistro, sul cross di Foggia, insaccandola sotto la traversa. La reazione degli ospiti viene vanificata dalla debole conclusione ravvicinata di Lo Monaco. Poco prima dell’intervallo, Corigliano raddoppia con una "zampata" da pochi passi.

In avvio di ripresa, Anatrella risponde "presente" sulla botta a colpo sicuro di Russo. Ancora una volta è, invece, spietata la Cavese, che cala il tris grazie al gol di Palma, favorito dal velo al limite dell’area di Banegas. Incassata la terza rete, l’Acireale cerca orgogliosamente di avanzare il baricentro della manovra, ma i suoi tentativi offensivi continuano a peccare di precisione nelle finalizzazioni. Soltanto allo scadere, Cadili realizza in mischia, riducendo le distanze, ma è troppo tardi per pensare di poter rimontare.

Cavese-Acireale 3-1

Marcatori: 34′ Bacio Terracino; 43′ Corigliano; 7’ st Palma; 45’ st Cadili.

Cavese: Anatrella; Gabrieli (11’ st Potenza), Lomasto, Viscomi, Caserta, Palma, Aliperta (1’ st Maiorano), Corigliano, Banegas (25’ st Romizi), Foggia (11’ st D’Angelo), Bacio Terracino (11’ st Koné). A disp.: Paduano, Maffei, Allegretti, Altobello. All. Troise.

Acireale: D’Alterio, Brumat, De Pace, Cadili, Correnti (1’ st Mollica), Joao Pedro, Viglianisi (13’ st Cristiani), Garetto (41’ st Finocchiaro), Tounkara (27’ st Savanarola), Lo Monaco (14’ st Binanti), Russo. A disp.: Ruggiero, Ricciardo, Fichera, Esposito. All. De Sanzo.

Arbitro: Peletti di Crema (Bettani-Daghetta).