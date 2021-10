Serie D, il Giarre conquista un punto in casa della capolista Cavese 

Primo punto in campionato per il Giarre, che ha pareggiato 1-1 in casa della capolista Cavese nella quinta giornata del campionato di serie D. Entrambe le reti sono state messe a segno su rigore.

Gara abbastanza equilibrata e combattuta con azioni su entrambi i fronti, ma priva di grandi sussulti. Nella ripresa, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Allegretti, che, da pochi passi, centra in pieno il portiere. I campani passano in vantaggio al 33’ grazie alla trasformazione dal dischetto di Diaz (fallo in area commesso ai suoi danni), mentre i gialloblù ristabiliscono la parità in pieno recupero, quando l’arbitro assegna la massima punizione per un tocco di mano in barriera ed il neoentrato Marchetti si assume la responsabilità di battere il penalty che ristabilisce la parità.

“Il pensiero è per il mio amico Gaspare Cacciola – ha dichiarato, al termine del match, il tecnico Pietro Infantino - che mi ha lasciato una squadra ben allenata e tatticamente a posto. Più che input da dare, credo che questo gruppo avesse bisogno di risollevarsi sotto l’aspetto motivazionale e nell'autostima. È un punto di partenza, contro la capolista, in un campo difficile per tutti. Nel primo tempo, abbiamo fatto una grande partita, avuto tre palle gol e gestito bene le fasi di possesso palla. Stiamo costruendo, abbiamo messo un mattoncino e penso che questo risultato ci darà la forza per affrontare le altre gare con questo modo di essere. Con la società, e coi presidenti in primis, ci siamo stretti la mano, non c’era nemmeno il tempo per discutere sotto l’aspetto economico, perché esisteva la forte volontà di iniziare un nuovo percorso e portare il Giarre il più in alto possibile. Non ci sono state grandi chiacchiere, si è parlato solamente di come risolvere i problemi”.