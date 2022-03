Serie D, il Biancavilla si arrende all'arrembante Città di Sant'Agata

Niente da fare per il Biancavilla sul campo dell'ottimo Città di Sant'Agata, che si è imposto con il punteggio di 4-0. L’iniziale fase di studio si interrompe al 23’, quando Cicirello e Squillace mancano di poco la deviazione risolutiva su un cross radente di Mazzone. Il gol dei locali è, però, nell'aria ed arriva quattro minuti dopo: Calafiore raccoglie una corta respinta della difesa ospite e con un perfetto tiro supera l'ex Faraone, insaccando nell'angolo basso. Rotto l'equilibrio, il Città di S. Agata gioca sul velluto ed al 33' Cicirello non riesce a finalizzare di tacco il suggerimento di Squillace. Il Biancavilla si fa vedere nei sedici metri degli avversari al 41' con Licciardello, il suo tentativo viene fermato da Capone. Sul ribaltamento di fronte, i tirrenici raddoppiano con Cicirello, che, servito in area da Cristiano, supera Faraone con una staffilata sotto la traversa. Prima del riposo, buona occasione per Asero, che calcia in diagonale a lato.

Nella ripresa, la musica non cambia. All’8’ Calafiore cala il tris con una conclusione dal limite sotto l’incrocio. La quarta rete porta la firma, invece, del neo entrato Alagna, lesto nello sfruttare un tiro di Catalano per insaccare la sfera. Nell’accademico finale, spazio al prevedibile valzer dei cambi.

Città di Sant’Agata-Biancavilla 4-0

Marcatori: 28’ e 8’ st Calafiore; 41’ Cicirello; 22’ st Alagna.

Città di Sant’Agata: Bethers, Sannia, Brugaletta, Capone, Mazzone, Calafiore (30’ st Lanza), Cipolla (15’ st Miceli), Squillace (15’ st Cervillera), Cristiano, Catalano (24’ st Okito), Cicirello (42' Alagna). A disp.: Piazzolla, Brugnano, Caracò, Bongiovanni. All. Giampà.

Biancavilla: Faraone, Asero, Longo, Di Laura, De Bueno, Bozzanga (7’ Di Stefano), Joof, Santapaola (14’ st Grazioso), Licciardello (35’ st Siracusa), Spadoni (17’ st Piccione), Musso (33' Habaji). A disp.: Governali, Panza, Lo Giudice, Stelitano. All. Coppa.

Arbitro: Virgilio di Agrigento (Vitaggio e Barbanera).