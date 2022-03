Serie D, il Giarre conquista un prezioso punto a Sant’Agata di Militello

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Sant'Agata

E’ terminato a reti inviolate, sul sintetico del “Biagio Fresina”, il match Città di Sant’Agata-Giarre. Le difese, attente e concentrate fin dalle battute iniziali, hanno avuto la meglio sugli attacchi. I padroni di casa ci provano per primi con il tiro cross di Calafiore, respinto da portiere. Finisce, invece, sul fondo al 24’ il mancino di Musso da buona posizione. Due minuti dopo, Catalano serve un perfetto assist a Calafiore, che di testa in tuffo indirizza la sfera di un soffio a lato. Stessa sorte tocca poi alla battuta di sinistro di Catalano. Sussulto ospite nel finale di frazione, quando Baglione mette al centro un insidioso pallone, ma Agudiak e Arcidiacono non arrivano puntuali alla deviazione risolutiva.

Nella ripresa, tirrenici ancora pericolosi. La punizione di Catalano manca di poco il bersaglio, mentre la girata di Alagna (28’) trova la pronta opposizione di Giannini. Al 38’ l’estremo del Giarre si ripete sull’insidiosa battuta di Brugnano. Sull’altro fronte, i gialloblù tentano di proiettarsi in veloci ripartenze, peccando, però, sempre nell’ultimo passaggio in verticale e, così, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio.

Città di Sant'Agata-Giarre 0-0

Città di Sant'Agata: Bethers, Brugnano, Cipolla, Capone; Frisenna (25' st Mazzone), Calafiore (36' st Okito), Favo, Cervillera (7' st Bongiovanni), Alagna, Catalano; Cicirello (7' st Cristiano) . A disp.: Fernandez, Sannia, Caracò, Lanza, Miceli. All. Giampà.

Giarre: Giannini, Pertosa, Porcaro, Carrozzino, Anastasio (17' st Dembele), Baglione (33' st Padovani), Giuffrida, Musso, Cocimano (16' st Sessa), Arcidiacono (44' st Leotta), Agudiak (35' st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, A. La Rosa, Iseppon, Limonelli. All. Cacciola.

Arbitro: Menozzi di Treviso (Polidori e Giovanardi).