Serie D, Acireale corsaro a Cittanova grazie al gol di Piccioni

Prezioso successo dell’Acireale al “Morreale Proto”, dove è maturata la vittoria per 1-0 ai danni del combattivo Cittanova. Gara molto tattica in avvio, poiché entrambe le squadre sono attente a non concedere spazi agli avversari. Il match si sblocca al 36’, quando Piccioni realizza su un lancio lungo del portiere, confermando il suo eccellente stato di forma. Tre minuti dopo, Cristiani sfiora il raddoppio di testa su cross di Russo. Non ci sono cambi ad inizio ripresa. Acesi nuovamente pericolosi con il tiro di Correnti, intercettato dall'insicuro Genovese. Con il trascorrere del tempo, il Cittanova avanza il baricentro della manovra alla ricerca del pareggio, collezionando angoli. Al 44’ Lodi vicino al gol: il suo sinistro sfiora il palo. Nel recupero, doppia ghiotta occasione per il Cittanova, che si vede negata la rete da due prodigiosi interventi di D’Alterio, che salvano letteralmente il risultato.

Cittanova-Acireale 0-1

Marcatore: 36’ st Piccioni.

Cittanova: Genovese, Ferrante, Corso, Petrucci (18’ st Battimili), Cianci, Pane (30’ st Savasta), Meola, Biondo, De Marco (24’ st Ielo), A. Bonanno, Maggio. A disp.: Bruno, I. Bonanno, Napoli, Ficara, Mudasiru e Sinatra. All. Di Gaetano.

Acireale: D’Alterio, Mollica, De Pace (15’ st Cannino), Cadili, Correnti, Lodi (43’ st Garetto), Cristiani, Cottone (63' Le Mura); Savanarola; Russo (18’ st Tumminelli), Piccioni (30’ st Ricciardo). A disp.: Ruggiero, Figliomeni, Viglianisi e Joao Pedro. All. De Sanzo.

Arbitro: Poli di Verona (Chimento e De Tomaso).