Serie D, il Biancavilla ci prova vanamente a Cittanova

Una prova di cuore non è bastata al Biancavilla per evitare la sconfitta (3-1) sul campo del Cittanova. Inizio propositivo dei ragazzi allenati da Marco Coppa con la conclusione di Asero di poco a lato. I calabresi si propongono insistentemente in attacco, rendendosi pericolosi con i tentativi di Bonanno e Condomitti. Al 34’ passano in vantaggio grazie al gol di Savasta, che finalizza il perfetto assist di Ficara.

In avvio di ripresa, spettacolare raddoppio di Bonanno, che, servito da Battimili, insacca la sfera in semirovesciata. Gli etnei, comunque, non demordono e, dopo aver fallito una buona occasione con Musso, dimezzano al 24’ le distanze con Joof: il gambiano sfrutta alla perfezione la verticalizzazione di Khali per battere Bruno. I gialloblù credono nella possibilità di riequilibrare la situazione, ma vengono infilati dal neo entrato De Marco, che cala il tris e chiude il match.

Cittanova-Biancavilla 3-1

Marcatori: 34’ Savasta; 3’ st Bonanno; 24’ st Joof, 40’ st De Marco.

Cittanova: Bruno, Ferrante, Ficara, Battimili (10’ st Petrucci), Corso, Sinatra (10’ st Mudasiru, 38’ st De Marco), Biondo, Deleonardis, Savasta (31’ st Maggio), Bonanno, Condomitti (31’ st Olivato). A disp.: Perrelli, Petrucci, Cianci, Gaudio, Ielo. All. Di Gaetano.

Biancavilla: Faraone, Hadaji, Puglisi (21’ st Khali), Joof, Di Laura, Tosolini, Licciardello (40’ st Di Stefano), Bozzanga, Musso, Grazioso (3’ st Spadoni), Asero. A disp. Governali, Panza, Runcio, Siracusa, Stelitano, Piccione. All. Coppa.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro (Galigani di Sondrio e Manzini di Voghera).