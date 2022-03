Mister Cacciola: “il Giarre non meritava di perdere in Calabria”

La sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Cittanova ha lasciato l’amaro in bocca al Giarre, come traspare dalle parole del mister gialloblù Gaspare Cacciola, soddisfatto, comunque, della prova fornita dai suoi giocatori. “È un risultato che non rispecchia l’andamento della nostra prestazione. La squadra ha disputato una delle migliori partite fuori casa. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, nel primo tempo dovevamo essere più cattivi a chiudere alcune trame di gioco e nel secondo abbiamo reagito allo svantaggio, strameritando il pareggio.

Per quello che è il nostro campionato è pesante e penalizzante accettare un rigore letteralmente inventato. Siamo venuti in Calabria con coraggio e personalità, schierando i 3 attaccanti e giocando un calcio propositivo. Sicuramente non meritavamo di perdere, credo che anche l’1-1 ci stesse stretto. Ci prendiamo i complimenti e guardiamo alla partita di mercoledì contro la Sancataldese con maggiore fiducia, anche perché sappiamo che sarà fondamentale per il prosieguo della stagione”.