Serie D, bomber Bonanno batte il Giarre per 3-1  

La tripletta dello scatenato Bonanno ha regalato i tre punti al Cittanova nel match interno contro il Giarre, vinto dai calabresi con il punteggio di 3-1. Inizio partita favorevole agli ospiti, Giuffrida verticalizza per Agudiak, il cui tiro viene deviato dal portiere. Sugli sviluppi del successivo angolo, la staffilata di La Rosa scuote la traversa. Ci prova poi due volte Arcidiacono, ma senza la necessaria mira. Al 31’, primo sussulto dei padroni di casa con Savasta, limitato da Giannini. Nel finale di tempo, ancora Arcidiacono pericoloso, ma Bruno risponde “presente”.

Cittanova in vantaggio all’11’ della ripresa, quando Bonanno finalizza l’assist di Gaudio dalla sinistra. La risposta gialloblù con il rigore trasformato (28’) da Cannavò, fischiato dall’arbitro per un fallo di mano in area. Sul risultato di 1-1, si susseguono le azioni d’attacco su entrambi i fronti. A decidere il match il secondo penalty di giornata, questa volta assegnato a favore dei locali per un contatto tra Pertosa e Petrucci. Dal dischetto, Bonanno è implacabile. Lo stesso attaccante chiude i conti nel recupero, andando a bersaglio con una punizione a giro.

Cittanova-Giarre 3-1

Marcatori: 11’ st, 43’ st (rigore) e 53’ st Bonanno; 28’ st Cannavò (rigore).

Cittanova: Bruno, Ferrante, Formia (1’ st Ficara), Gaudio (24’ st Condomitti), Cianci, Corso (32’ st Mudasiru), Biondo, De Leonardis, Savasta (22’ st Maggio), Bonanno, Ielo (28’ st Petrucci). All. Di Gaetano.

Giarre: Giannini, La Rosa (17’ st Iseppon), Zappalà (47’ st Giannaula), Arcidiacono, Cannavò (41’ st Padovani), Pertosa, Musso (50’ st Sembrele), Limoneli (31’ st Anastasio), Baglione, Giuffrida, Agudiak. All. Cacciola.

Arbitro: Paletti di Crema (Perali e Nicolò).