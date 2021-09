Serie D Coppa Italia, il Biancavilla si arrende (3-0) a Trapani  

Protagonista del match Tedesco, due volte a segno, mentre sull’altro fronte la volontà non basta per contrastare i più attrezzati avversari

Il Trapani ha eliminato dalla Coppa Italia di serie D il Biancavilla, presentatosi al “Provinciale” con tanti giovani in distinta. Protagonista del match Tedesco, andato due volte a bersaglio, mentre sull’altro fronte la volontà non è bastata per contrastare efficacemente i più attrezzati rivali.

Avvio di partita favorevole ai granata, che sfiorano subito il gol con il colpo di testa alto di Maltese. E’ il preludio al vantaggio, che si concretizza al 9’, quando Tedesco trasforma magistralmente una punizione dal limite con la sfera che si insacca sotto l’incrocio. Il Trapani potrebbe raddoppiare al 25’, ma il diagonale di Bonfiglio, leggermente deviato, lambisce il palo. Gli ospiti ci provano (32’) con Fichera, la cui conclusione trova il portiere pronto all’intervento.

Nella ripresa, Tedesco firma (12') la doppietta personale: prende palla sulla sinistra, salta alcuni avversari e realizza con un soluzione a giro. Bonfiglio si rende poi più volte pericoloso, ma La Rosa gli nega il tris. Granata in dieci uomini al 17' per l'espulsione rimediata da Santarpia. Il Biancavilla va vicino alla rete con il solito Fichera, che si fa parare da Recchia un tiro ravvicinato. Quasi allo scadere, chiude i conti il neoentrato Musso, autore di una pregevole azione personale, terminata con una staffilata sotto la traversa.

Trapani-Biancavilla 3-0

Marcatori: 9’ e 12’ st Tedesco; 44’ st Musso

Trapani: Recchia, A. Barbara (40’ st Pipitone), Maltese, F. Barbara, Galfano, Canino; Ambro (35’ st Pace), Santarpia; Tedesco (21’ st Buffa), Said (9’ st Musso), Bonfiglio (43’ st Meti). A disp.: Cultraro, Bruno, Vitale e Pedicone. All. Moschella.

Biancavilla: La Rosa, Caracò (1’ st Fragapane), Schirò (16’ st Rabbeni), Mollica (9’ st Pertosa), Di Francesco, Panza, Castiglia, Fazio (1’ st Santapaola), Fichera, Badembo, Di Stefano (13’ st Palmisano). A disp.: Lumia, Grasso, Governali e Rizzo. All. Cascio.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano (Ercolani-Brunetti).

Note: espulso al 17’ st Santarpia. Ammoniti Caracò e Palmisano.