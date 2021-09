Serie D, il primo turno di Coppa Italia propone il derby Acireale-Giarre

Cresce l’attesa in vista del derby di mercoledì Acireale-Giarre, valido per il primo turno di Coppa Italia Serie D. La partita, che comincerà alle ore 15, si disputerà allo stadio “Aci e Galatea” con divieto d’ingresso ai residenti nel comune di Giarre.

Le due compagini si presentano all’appuntamento con stati d’animo diversi, determinati dall’esito delle sfide d’apertura del campionato. Gli acesi hanno battuto in casa il Cittanova per 1-0 nonostante abbiano giocato quasi un’ora in inferiorità numerica. Autore del gol decisivo Ciccio Lodi, che ha commentato, così, il successo ottenuto contro i calabresi: “Sono felice dell’esordio, che ha portato in dote i tre punti. Siamo partiti contratti e c’è stato un po’ di nervosismo. La squadra è rimasta, però, compatta e unita, ancora di più nelle difficoltà. Abbiamo sfruttato al massimo le poche palle che potevano arrivare. Iniziare bene facilita le cose, le vittorie aiutano a lavorare meglio e portano entusiasmo”.

Il Giarre ha incassato, invece, una rocambolesca sconfitta per 3-2 sul campo del Portici, rimanendo con l’amaro in bocca, come traspare dalle parole del tecnico gialloblù Gaspare Cacciola: “Dopo aver cominciato con un pizzico di timore, siamo stati bravi a pareggiare subito e, nel secondo tempo, a ribaltare il punteggio. Nel nostro momento migliore, abbiamo concesso entrambi i gol ed è normale che quando regali così tanto non è facile portare punti. C’è stata la prestazione, ma vanno analizzati gli errori commessi. Lavoreremo con ancora più carattere e personalità per tirarci fuori da questa delusione”.

La gara Acireale-Giarre sarà arbitrata dal signor Davide Matina della sezione di Palermo (assistenti Salvatore Barbanera e Giovanni Battista Citarda, anche loro di Palermo).