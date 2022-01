La Serie D cerca di fissare i recuperi, al Biancavilla mancano tre partite

Il girone I di Serie D fatica a riprendere il cammino a causa del Covid-19. Dopo aver ufficializzato lo slittamento al 23 gennaio, la Lnd ha rinviato a data da destinarsi il recupero del 16° turno tra San Luca e Rende, che era fissato per il 12 gennaio. È in programma domenica 16 la sfida Santa Maria Cilento-San Luca (17°), mentre mercoledì 19 gli incontri Rende-Gelbison e Troina-Biancavilla, entrambi della 15^ giornata.

Per completare il quadro mancano, comunque, all’appello altre 5 gare: Biancavilla-Santa Maria Cilento, Gelbison-Trapani, San Luca-Rende, Giarre-Biancavilla e Portici-Santa Maria Cilento. Il Biancavilla è la squadra con più partite attualmente saltate (3) e, quindi, maggiormente interessata alla definizione del calendario. L’andata, come anticipato, dovrebbe chiudersi il 23, ma restano sempre dei dubbi sulla concreta possibilità che si possa ricominciare a ranghi completi. Tutto dipenderà dall’evoluzione pandemica e dal numero dei contagi che si registrerà nei prossimi giorni. L'augurio è di rivedere presto rotolare il pallone in campo.