Rinviate pure le partite della Serie D, ripresa prevista il 23 gennaio

Con un po' di tardiva saggezza, è arrivata la notizia dello slittamento anche del campionato di serie D di calcio, che sarà sospeso fino al 23 gennaio, quando ci si augura la situazione pandemica sia migliore dell’attuale. Saltati i recuperi, stessa sorte toccherà, quindi, alle partite il calendario il 9 e il 16 gennaio.

Ecco il testo che la Lega Nazionale Dilettante ha inviato, tramite mail, alle società:

“Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, accertate e documentate positività dei calciatori facente parte dei gruppi squadra, procede al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022 e dispone la ripresa del Campionato serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022. Nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero renderli necessari. Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente alla data odierna ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C”