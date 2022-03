Serie D, Giarre-Licata rinviata per Covid-19 a data da destinarsi

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Giarre 1946, causa covid-19 la gara Giarre-Licata, recupero della 19a giornata di andata del girone I del campionato di serie D, quella disputata dalle altre squadre lo scorso 23 gennaio, che era in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Regionale”. Per la compagine gialloblù lo stop per il coronavirus arriva dopo la rocambolesca battuta d’arresto interna contro il Trapani, maturata dopo due vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta nel derby contro il Paternò.

Doppio anticipo al sabato, invece, per le formazioni giovanili del Giarre. Gli Under 15 allenati da Andrea Suriano saranno impegnati in trasferta a Falcone contro la Nuova Rinascita, mentre gli Under 17 riceveranno la visita dei pari età della Free Time al “Giuseppe Calanna” di Calatabiano. Il weekend giovanile gialloblù si chiuderà lunedì con la partita dell’Under 19 guidata in panchina da Michele Granata, che, sempre a Calatabiano, affronterà i coetanei del Real Aci.