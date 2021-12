Serie D, colpaccio dell’Acireale sul campo della Gelbison

Colpaccio dell’Acireale, che ha battuto, allo stadio “Morra”, la capolista Gelbison nella 14^ giornata del campionato di serie D, imponendole la prima sconfitta stagionale. La partita è stata trasmessa in diretta da SportItalia.

Ospiti in vantaggio al primo affondo: Mautone sbaglia un alleggerimento difensivo, consentendo a Piccioni di presentarsi davanti a D’Agostino per il momentaneo 0-1. Al 18′ ci provano i rossoblù con il cross di Chinnici, che trova l’inserimento di testa di D’Angelo, pallone di poco fuori dai pali dei siciliani. Occasionissima, sul fronte opposto, per l’Acireale (31′) con Russo, che, nel cuore dell’area, calcia malamente al lato. La Gelbison risponde con Sparacello, chiamando all’intervento di pugno D’Alterio. Dopo due minuti è, invece, Gagliardi su punizione a mettere di mezzo metro la sfera sopra la traversa. Ripresa avara di emozioni. Al 9’ guizzo di Gagliardi, che con una girata aerea, su cross da sinistra, non inquadra la porta acese. In questa fase, i granata gesticono la situazione in modo impeccabile, limitando al massimo i rischi. Non succede praticamente nulla sino alle battute finali, quando Corado, a tre minuti dallo scadere, impegna in rovesciata D’Alterio. Al triplice fischio, festeggia l’Acireale per l’importantissimo successo esterno.

Gelbison-Acireale 0-1

Marcatore: 6’ Piccioni.

Gelbison: D’Agostino, Ferrante (17’ st Onda), Gonzalez, Pipolo (11’ st Corado), Gagliardi, Uliano (11' Graziani), Mautone, D’Angelo (17’ st Barbetta), Chinnici (30’ st Ferrara), Ambro, Sparacello. A disp. Gesualdi, Cardore, Di Fiore e Pinto. All. Esposito.

Acireale: D’Alterio, Cannino, De Pace (43′ st Savanarola), Cadili, Tumminelli (44′ st Figliomeni), Correnti (13′ st Ortolini), Lodi, Garetto, Todisco; Russo; Piccioni (13′ st Cristiani,). A disp. Ruggiero, Giordano, Cottone, Joao Pedro, Lo Monaco,. All. De Sanzo.

Arbitro: Pacella di Roma 2 (Gookooluk e Rastelli).