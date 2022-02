Serie D, Biancavilla battuto di misura dalla capolista Gelbison

Una buona prestazione non è bastata al Biancavilla per evitare la sconfitta (2-1) sul campo della capolista Gelbison. Campani subito protesi i avanti, ma sono i siciliani a sbloccare il punteggio al 12’ con il destro di Di Laura, che non concede repliche a D’Agostino. La reazione dei cilentani si materializza nel tiro di Ortolini, deviato dal portiere. Al 23’, padroni di casa vicini al pareggio: Ortolini, solo davanti a Faraone, indirizza incredibilmente il pallone in alto. L’1-1 arriva, comunque, al 24’, quando Uliano fa partire dal limite un’imparabile conclusione. I gialloblù rispondono con un tentativo a lato di Musso. Al 36’ un tiro-cross di Oggiano centra la traversa.

Oggiano non è fortunato anche in avvio di ripresa, il suo fendente si infrange questa volta sul palo. Al 10’ prodigioso intervento di Faraone sul colpo di testa di Ortolini. La Gelbison opera il sorpasso al 26’ grazie al neo entrato Faella (ex Città di Sant’Agata), che finalizza alla perfezione l’assist di Onda. Nel finale, gli ospiti provano orgogliosamente a proiettarsi in avanti, ma senza trovare l’auspicato 2-2.

Gelbison-Biancavilla 2-1

Marcatori: 12' Di Laura; 24' Uliano; 26' st Faella.

Gelbison: D’Agostino, Onda, Cardore (23' st Ambro), Uliano, Gagliardi (23' st Sparacello), Barbetta, Conti, Marchetti, Ferrara (17' st Chinnici), Oggiano (17' st Faella), Ortolini (36' st Pipolo). A disp.: Gesualdi, Di Fiore, D'Angelo, La Gamba. All. Esposito.

Biancavilla: Faraone; Di Laura, Tosolini, Panza, De Bueno (21' st Puglisi), Piccione (12' st Grazioso), Joof, Bozzanga, Di Stefano (12' st Khali), Musso; Spadoni (36' st Siracusa). A disp.: Governali, Hadaji, Di Francesco, Licciardello, Asero. All. Ferraro (squalificato).

Arbitro: Vogliacco di Bari (Abbinante e Andreano).