Serie D, il Giarre cerca di mettersi alle spalle la sconfitta contro la Gelbison

Il Giarre ha provato a fare punti sul campo della capolista Gelbison nel turno infrasettimanale del campionato di serie D, ma i campani hanno fatto valere la loro maggiore qualità e si sono imposti con il punteggio di 3-0, che penalizza troppo i gialloblù, come ha dichiarato, al termine del match, il tecnico Gaspare Cacciola: “Difficile analizzare la partita, perché non penso che il Giarre meritasse un risultato pesante come quello maturato in campo. Abbiamo fatto un grande inizio e loro alla prima occasione avuta hanno fatto gol. Non possiamo parlare di sfortuna, dobbiamo migliorare la predisposizione alla fase difensiva. La squadra è viva, i ragazzi devono avere autostima e continuare a credere nei propri mezzi e nel lavoro svolto in settimana. Dobbiamo pensare già alla prossima battaglia, che ci attende domenica contro il Real Aversa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del centrocampista Giovanni Giuffrida: “Chi legge il 3-0 pensa che ci hanno presi a pallonate, ma non è così, fermo restando che dobbiamo fare molto di più. Purtroppo la classifica ci inchioda, non basta quello che stiamo facendo e ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo tre giorni per recuperare energie mentali e fisiche, perché domenica dobbiamo vincere a tutti i costi. La cosa primaria è che il Giarre arrivi all’obiettivo. Mi dispiace anche perché, di mercoledì e di lavorativo, la gente si è fatta i chilometri per venire fin qui, ma non possiamo permetterci di disunirci sia noi che tutto l’ambiente”.