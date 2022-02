Serie D, il Giarre si arrende in casa della capolista Gelbison

Il Giarre non è riuscito a sovvertire i pronostici sul campo della capolista Gelbison, che si è imposta per 3-0, lasciando, così, i rivali nella zona ad alto rischio della classifica. Il primo sussulto del match è di marca campana con il tiro di Chinnici respinto da Giannini. Al 14’ ci prova Sparacello sempre per i padroni di casa, la sua conclusione termina alta. La risposta ospite è affidata all’insidiosa punizione da lontano di Baglione, deviata in angolo dall’attento D’Agostino. Al 34’ la Gelbison sblocca il punteggio: Orsolini insacca la sfera, in posizione dubbia di fuorigioco, su perfetto assist di Uliano.

In avvio di ripresa, il Giarre prova a rendersi pericoloso, ma i tentativi di Arcidiacono e Sessa sono privi della necessaria precisione, mentre i locali raddoppiano al 16’ grazie al gol del neo entrato Faella, che, su cross di Graziani, anticipa La Rosa e realizza di giustezza. Il tris porta la firma dello scatenato Ortolini, bravo nel finalizzare in tuffo acrobatico una percussione sulla destra di Oggiano. Lo stesso Oggiano si vede negare poi la gioia personale dalla traversa. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro.

Gelbison-Giarre 3-0

Marcatori: 34’ e 27’ st Ortolini; 16' st Faella.

Gelbison: D’Agostino, Gonzalez, Graziani, Uliano (26' st Oggiano), Conti, Chinnici, Fornito (14' st Ambro), Marchetti, D'Angelo (30' st Barbetta), Sparacello (14' st Faella), Ortolini (34' st Corado). A disp.: Petriccione, Onda, Ferrara e La Gamba. All. Esposito.

Giarre: Giannini, La Rosa (40' st Anastasio), Zappalá, Arcidiacono (22' st Cocimano), Sessa, Pertosa, Musso (43' st Dembele), Limonelli (34' st Carrozzino), Baglione, Giuffrida (12' st Cannavò), Agudiak. A disp.: Faraone, Miceli, Brunetti e Aquino. All. Cacciola.

Arbitro: Frosi di Treviglio (Claps e Martinelli).