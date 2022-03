Serie D, Paternò battuto 2-0 dalla capolista Gelbison

Il Paternò non è riuscito a fermare la corsa della capolista Gelbison, che si è imposta, allo stadio "Morra", per 2-0. Inizio propositivo dei campani, che si rendono pericolosi con la conclusione di Uliano, intercettata da Lofaro e poi reclamano più volte l’assegnazione di un rigore per alcuni episodi dubbi in area, ma l’arbitro lascia proseguire. I rossoblù pressano gli avversari, ma mancano di precisione nei sedici metri finali. Gli etnei rispondono al 18′ con un piazzato di Basualdo, che non trova alcun compagno pronto alla deviazione risolutiva. Tre minuti dopo, ci prova Gagliardi, peccando nella mira. Doppia occasione al 34′ per la Gelbison: Ortolini viene murato da Lofaro e Gagliardi calcia di poco sopra la traversa sulla prosecuzione dell’azione. Gli attacchi dei vallesi vengono premiati al 36′, quando Sparacello trova la testa di Ortolini pronta ad indirizzare la sfera dove Lofaro non può arrivare.

In avvio di ripresa, Gagliardi e Sparacello cercano il raddoppio, ma i loro tentativi non sortiscono l’effetto sperato. Il Paternò, seguendo i suggerimenti del mister Alfio Torrisi, alza il baricentro della propria manovra e con La Piana si fa vedere dalle parti di D’Agostino, che è prodigioso al 27’ sulla velenosa punizione di Basualdo. Dall’altra, parte lo imita Lofaro, che intercetta il tiro di Sparacello. Si susseguono le azioni su entrambi i fronti. Foderaro coglie l’esterno della rete da posizione defilata, chiude, invece, il match Faella, realizzando in contropiede il 2-0. Nel recupero, espulso La Gamba.

Gelbison-Paternò 2-0

Marcatori: 36' Ortolini; 41' st Faella.

Gelbison: D’Agostino, Conti, Marchetti (1′ st La Gamba), Barbetta, Chinnici (14′ st Fois), Fornito (29′ st Ambro), Uliano, Graziani (40′ st Onda), Sparacello, Ortolini (21′ st Faella), Gagliardi. A disp.: Petriccione, D’Angelo, Cardore, Di Fiore. All. Esposito.

Paternò: Lofaro, Scoppetta, Bontempo, Dama; Bisconti (25' st Rizzo), Cangemi, Basualdo (34’ st Foderaro), Puglisi, Mangiameli, Mascari, La Piana. A disp.: Latella, Di Bella, Viaggio, Nicolosi, Sidibe, Pappalardo, Cutrioneo. All. Torrisi.

Arbitro: Restaldo di Ivrea (Rinaldi e Martinelli)

Note: espulso La Gamba (45' st).