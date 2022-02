Serie D, termina a reti inviolate il derby Giarre-Acireale

E’ terminato a reti inviolate il derby Giarre-Acireale. Un punto a testa che non sposta gli equilibri in classifica di entrambe le squadre. Meglio in avvio gli ospiti, pericolosi prima con la punizione di Lodi e poi con il colpo di testa di Garetto. In entrambe le occasioni, Giannini si esibisce in efficaci interventi e sventa le minacce. Con il trascorrere dei minuti, il match diventa più combattuto ed equilibrato. Al 25’ Cocimano sfiora su calcio da fermo l’incrocio dei pali. Rispondono i granata con un’altra bella giocata di Lodi, sul suo assist Garetto conclude alto da favorevole posizione. Sull’altro fronte, Cadili rischia il classico autogol sul tiro-cross di Arcidiacono.

In avvio di ripresa, Arcidiacono mette i brividi a D’Alterio, ma non riesce a segnare a porta sguarnita. Al 10’ veementi proteste dell’Acireale su un tiro di Lodi dal limite, deviato forse con un braccio da un difensore, l’arbitro lascia proseguire. I gialloblù rispondono con due insidiose percussioni di Arcidiacono, che non sortiscono l’effetto sperato. Il match potrebbe sbloccarsi al 18’, ma da una parte D’Alterio si esalta con un colpo di reni sul pallonetto del solito Arcidiacono, dall’altra la staffilata di Cottone, servito da Ricciardo, centra in pieno la traversa. Nel recupero, espulso Cannavò per un fallo a carico di Garetto a pallone lontano.

Giarre-Acireale 0-0

Giarre: Giannini, Musso, Pertosa, Porcaro, A. La Rosa, Baglione (18’ st Sessa), Giuffrida, Limonelli, Cocimano (43’ st Padovani), Arcidiacono (28’ st Cannavò), Agudiak (44’ st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Carrozzino, Anastasio, Dembelè, Iseppon. All. Cacciola.

Acireale: D’Alterio, Mollica, De Pace, Cadili, Tumminelli, Lodi, Garetto, Cottone, Correnti (20’ st Savanarola), Russo, Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Brumat, Viglianisi, Le Mura, Cristiani, Joao Pedro. All. De Sanzo.

Arbitro: Rizzello di Casarano (Tortolo e Milillo).

Note: espulso al 46’ st Cannavò.