Serie D, il Giarre cala il tris nel derby contro il Biancavilla

Il Giarre si è aggiudicato con pieno merito il recupero contro il Biancavilla, conquistando, così, tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza. Il derby rappresentava un crocevia per entrambe le squadre, che ne sono uscite con stati d’animo diametralmente opposti.

Allo stadio “Regionale”, i gialloblù sbloccano subito il punteggio grazie al gol di Cocimano, che realizza di testa sul millimetrico traversone dalla sinistra di Baglione. I padroni di casa vanno poi vicini al raddoppio con l'imprecisa girata aerea di Pertosa. Sull’altro fronte, termina di poco a lato la staffilata da fuori di Asero. Nel finale di tempo, occasionissime sprecate da Cosimano da una parte e da Khali dall'altra in un match che si gioca su ritmi sostenuti e senza pause. In avvio di ripresa, spettacolare rovesciata sul fronte di Baglione. Al 14' l’autorete di Tosolini vale il 2-0 a favore dei giarresi. Il neo entrato Dembelè manca per due volte il tris in contropiede. Allo scadere, un errore a centrocampo commesso dagli ospiti spalanca praterie davanti a Giannaula, che entra in area, prende la mira e chiude i conti.

Giarre-Biancavilla 3-0

Marcatori: 5' Cocimano; 14' st Tosolini (aut.); 45' st Giannaula

Giarre: Giannini; A. La Rosa, Pertosa, Porcaro, Carrozzino (43' st Iseppon); Baglione (17' st Sessa), Giuffrida, Anastasio (17' st Dembelè), Cocimano; Arcidiacono (37' st Padovani), Agudiak (40' st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Musso, Limonelli. All. Cacciola.

Biancavilla: Faraone, Stelitano (1' st Hadaji), Di Laura, Tosolini, Di Francesco; Piccione (7' st Joof), Bozzanga (19' st Spadoni), Khali, Asero (11' st Musso), Licciardello (32' st Lo Giudice), Santapaola. A disp.: Lumia, Longo, Puglisi, Di Stefano. All. Ferraro.

Arbitro: Teghille di Collegno (Salvatori e De Simone).