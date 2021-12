Serie D, il Giarre pareggia 0-0 contro il Castrovillari 

Squadra in casa

Squadra in casa Giarre

Il Giarre si è dovuto accontentare, davanti ai propri tifosi, di un punto nel turno (15°) infrasettimanale del campionato di serie D. Al “Regionale” è terminato, infatti, a reti inviolate il match contro il Castrovillari. I padroni di casa iniziano la partita con il giusto piglio. Sulla bordata di Rossitto, respinta dal portiere, Cannavò potrebbe sbloccare il punteggio, ma conclude a lato da favorevole posizione. Stessa sorte tocca (31’) all'onnipresente Agudiak. Nel finale di tempo, prima occasione degli ospiti. Azzaro dal limite calcia rasoterra, Giannini si distende e blocca.

La ripresa si apre con due tentativi di Cannavò, che non sortiscono l’effetto sperato. Sull’altro fronte, Pertosa rischia l’autorete sulla staffilata di Tripicchio. All’11’ Giarre vicino al vantaggio: Zappalà, su angolo, si alza più in alto di tutti e indirizza il pallone di testa a lambire il palo. Rispondono i calabresi con la girata aerea a lato di Mazzotti e, soprattutto, al 35’, quando Azzaro conclude a colpo sicuro, trovando l’intervento di Giannini, che si salva con l’aiuto del palo. Nel recupero, gialloblù vicini al gol vittoria. Azione travolgente di Scalzone sulla sinistra, servizio per Dembelé, il cui tiro termina a pochi centimetri dal “legno”.

Giarre-Castrovillari 0-0

Giarre: Giannini, La Rosa (26’ st Dembelè), Pertosa, Zappalà, Carrozzino, Arcidiacono (7’ st Casella), Sessa, Giuffrida, Rossitto (43’ st Musso), Cannavò (32’ Scalzone), Agudiak. A disp.: Barbagallo, Iseppon, Miceli, Prati, Brunetti. All. Cacciola.

Castrovillari: Aiolfi, Strumbo, Mazzotti, Dibari, Anzilotta; Azzaro, Cosenza, Trofo (49’ st Mancini), Teyou (23’ st Rosa Gastaldo), Rodi, Tripicchio. A disp.: Gaeta, Toziano, De Lorenzo, Pittari, Cinquegrana, Faye e Mastropietro. All. Colle.

Arbitro: Petrov di Roma 1 (Brizzi e Granata).