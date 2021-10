Serie D, il Giarre si regala la prima gioia stagionale 

Primo brindisi in campionato per il Giarre, che ha piegato, allo stadio “Regionale”, la resistenza del Città di Sant’Agata per 1-0 grazie al gol di Cannavò, messo a segno a metà ripresa.

La fase di studio del match si protrae fino al 10’, quando Faella impegna severamente Barbagallo, che risponde “presente”. Al 26’ ancora Sant'Agata con Calafiore che calcia al volo dal limite, ma indirizza alto il pallone. I gialloblù rispondono con l’impreciso colpo di testa di Cannavò. In avvio di secondo tempo, Calafiore verticalizza per Faella, che, davanti al portiere, spreca la ghiotta occasione. Sull’altro fronte, la punizione dal limite battuta da Cocimano scheggia il palo. E’ l’anticipo del gol del Giarre, siglato in tuffo da Cannavò, servito magistralmente da Scalzone. Negli ultimi palpitanti minuti, i tirrenici si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio. Ci provano il neo entrato Cicirello e Bongiovanni, ma il risultato resta immutato.

Giarre-Città di Sant’Agata 1-0

Marcatore: 21’ st Cannavò.

Giarre: Barbagallo, Priola, Beye, Zappalà, Miceli (5’ st Dembelè), Kouamè, Cocimano, Iseppon, Brunetti, Cannavò (25’ st Scuderi), Scalzone. A disp.: Quartarone, La Rosa, Panebianco, Musso, Scuderi, Nicotra, Cozza e Puglisi. All. Infrantino.

Sant’Agata: Cannizzaro, Gallo (38’ st Nuzzo), Brugaletta, Sannia, Giuliano (25’ st Alagna), Calafiore, Favo (25’ st Iania), Nemia (29’ st Bongiovanni), Faella, Catalano, Cipolla (25’ st Cicirello). A disp.: Faraone, Pollina, Brugnano, Siracusa. All. Giampà.

Arbitro: Gregoris di Pescara (De Chirico e Fracchiolla).