Serie D, il Giarre si rinforza con gli arrivi di Giannini e Giuffrida

Il Giarre ha pescato in quel che è rimasto dell’Fc Messina, piazzando due colpi di mercato. Il club gialloblù ha tesserato, infatti, gli ex giallorossi Flavio Giannini, portiere classe 2000, ed il 36enne centrocampista Giovanni Giuffrida.

Giannini, cresciuto tra le file degli Allievi della Romulea, settore giovanile ambizioso della città capitolina, ha collezionato oltre 100 presenze da titolare con la maglia dell’Ostiamare, nel girone G ed E di serie D, e 11 con il Football Club Messina. “L’obiettivo più importante è quello di toglierci da una situazione difficile, che non rispecchia le qualità dell’organico – ha dichiarato Giannini durante la presentazione alla stampa -. Già dal primo allenamento ho apprezzato le qualità del gruppo e la voglia di venirne fuori dalla bassa classifica. Dal punto di vista individuale, è legittimo che vorrei fare quante più partite possibili e perseguire quel sogno che coltivo di approdare tra i professionisti”

Oltre 400 "gettoni" impreziositi da una lunga militanza tra i campi più prestigiosi di serie C e D per l’esperto Giuffrida, che vestì la maglia del Giarre nella stagione 2005-2006, allora da ventenne, che culminò con un decimo posto in campionato e la disputa della finale nazionale di Coppa Italia di D, perduta contro il Sorrento al meglio dei 180’ giocati, peraltro, da titolare. Prodotto del vivaio del Catania, ha militato nei seguenti club: Modica, Milazzo, Adrano, Campobello, Rossanese, Vigor Lamezia, Akragas, Torres, Maceratese, Vibonese, Reggina e Fc Messina. “Arrivo a Giarre con entusiasmo, voglia di lavorare, umiltà e per dare una mano. Per mia caratteristica sono di poche parole, credo che ci sia il bisogno di pedalare e a testa bassa, dimostrando, giorno dopo giorno, di non valere questa posizione in graduatoria”.