Serie D, il Giarre non va oltre l’1-1 nel derby contro il Licata 

Il Giarre non è andato oltre il pareggio (1-1) nel recupero della 19^ giornata contro il Licata. I padroni di casa, rimasti a lungo in vantaggio nel punteggio, avrebbero avuto bisogno dei tre punti in ottica salvezza diretta. Ospiti pericolosi in avvio di gara con la staffilata di Samake, respinta dall’attento Giannini. I gialloblù rispondono al 21’, quando Limonelli calcia di sinistro sull’esterno della rete. Il Giarre sblocca il punteggio al 29’ grazie al preciso colpo di testa di Zappalà. Dieci minuti dopo, Licata vicino al pareggio: Candiano serve un pregevole pallone a Samake, la cui girata aerea viene intercettata dal prodigioso intervento del portiere. Prima dell’intervallo, l’inzuccata di Sessa termina, invece, alta da pochi passi.

Ad inizio ripresa, finisce di un soffio a lato il bolide da lontano di Caccetta. Licata di nuovo pericoloso sulla “zampata” di Cappello, limitata da Giannini. In questa fase del match, calano i ritmi e la squadra allenata da Gaspare Cacciola sembra essere in grado di gestire la situazione, rendendosi minacciosa con improvvise ripartenze. Al 40’ pareggia il neo entrato Gueye, che finalizza alla perfezione l’assist di Souarè. Nel recupero, Samake potrebbe operare addirittura il sorpasso, ma Giannini gli chiude lo specchio in uscita bassa.

Giarre-Licata 1-1

Marcatori: 29’ Zappalà; 40’ st Gueye

Giarre: Giannini, A. La Rosa, Porcaro, Zappalà, Musso (21’ st Carrozzino), Limonelli (26’ st Anastasio), Sessa, Giuffrida, Cocimano (15’ st Arcidiacono), Cannavò (30’ st Pertosa), Agudiak (36’ st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Padovani, Aquino, Leotta. All. Cacciola.

Licata: Moschella, Calaiò, Brunetti, Orlando (15’ st Aprile), Mazzamuto (15’ st Lanza), Currò, Candiano, Caccetta (30’ st Souarè), Cappello (15’ st Gueye), Minacori (16' Rubino), Samake. A disp.: Truppo, Pedalino, Saito. All. Romano.

Arbitro: Cappai di Cagliari (Vitale e Chianese).