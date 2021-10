Serie D, il Giarre puntella la difesa con l’arrivo del centrale Salvatore Miceli

Il Giarre si sta allenando in vista del derby casalingo di domenica (ore 15) contro il Paternò, valido per la sesta giornata del campionato di Serie D.

La società gialloblù ha tesserato, intanto, il calciatore Salvatore Miceli, centrale difensivo nato a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, l’11 giugno del 2001. Cresciuto calcisticamente tra le file del Trapani, nelle categorie U16, U17 e Primavera, vanta anche 2 convocazioni nella prima squadra granata, guidata nella stagione 2018/2019 da mister Vincenzo Italiano, ora tecnico della Fiorentina in A. Nella scorsa stagione, Miceli ha difeso i colori della Cittanovese per la quale ha collezionato 28 presenze. Queste le sue prime parole all’inizio della nuova avventura: “Sono contentissimo della chiamata del Giarre, club ambizioso e di prospettiva. L’augurio è quello di ripagare la fiducia della dirigenza e fare bene per la maglia e per i tifosi, che ci seguono con grande passione. Sono contento, inoltre, perché ritrovo mister Infantino, un allenatore che stimo e che, la scorsa stagione, mi ha dato fiducia. Sono ufficialmente a disposizione del gruppo e non vedo l’ora di scendere in campo”.