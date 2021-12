Serie D, mister Cacciola chiede rinforzi per il suo Giarre

Non è mancata di certo la volontà al Giarre nella gara del “Regionale”, persa contro la Polisportiva Santa Maria per 2-0, ma se si sprecano le occasioni create e si incassano due reti evitabili diventa complicato per tutti risalire la china.

“Io penso che i ragazzi abbiano dato tutto – ha commentato, al termine del match, il tecnico dei gialloblù Gaspare Cacciola -. Non è facile, in questo momento di difficoltà, andare sotto già nei primi minuti. Abbiamo creato tanto, in particolare nella seconda parte della ripresa e dovevamo essere più cattivi e precisi in area. Purtroppo devo evidenziare questa poca convinzione nella ricerca della finalizzazione. I primi ad essere rammaricati sono i giocatori. La squadra va completata con degli innesti e spero che, nei prossimi giorni, possano esserci delle novità. Dobbiamo riprendere le energie psicofisiche, abbiamo poco tempo per preparare la delicata partita contro il Castrovillari in casa".