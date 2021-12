Serie D, il Giarre si fa infilare due volte dalla Polisportiva Santa Maria 

Il Giarre si è arreso in casa per 2-0 nel match contro la Polisportiva Santa Maria. Nonostante una volenterosa prova, i gialloblù hanno incassato un gol per tempo, non riuscendo, invece, a finalizzare le occasioni avute. La formazione giallorossa parte forte e sblocca il punteggio al 7’ con Tandara, bravo nel superare in uscita Barbagallo, su assist di Oviszach (0-1). I padroni di casa reagiscono, avanzando il baricentro della manovra, ma peccano di precisione nelle conclusioni, mentre, sull’altro fronte, sono pericolose le incursioni di Tandara e Maggio. Nel recupero, ci prova Arcidiacono, ma il suo tiro manca il bersaglio

Nella ripresa, il Giarre pigia subito il piede sull’acceleratore, ma Sessa e Brunetti sprecano due ottime opportunità per pareggiare. E’ poi attento Grieco sulla conclusione di Rossitto da posizione defilata. Alla mezz’ora, il suo “collega” Barbagallo si oppone al tiro di Citro. Il 2-0 dei campani si materializza al 36’, quando Romano, lanciato da Maggio, insacca il pallone con un perfetto diagonale. Nel finale, il Giarre si proietta in attacco, ma la difesa avversaria regge l’urto ed il risultato resta immutato.

Giarre-Polisportiva Santa Maria 0-2

Marcatori: 7’ Tandara; 36’ st Romano.

Giarre: Barbagallo, Scuderi (47’ st Musso), Zappalà, Pertosa (40’ st Casella), Brunetti, Kouame, Iseppon (36’ st Prati), Sessa; Rossitto (30’ st Dembele), Cannavò (17’ st Scalzone), Arcidiacono. A disp. Faraone, La Rosa, Miceli, Nicotra. All. Cacciola.

Polisportiva Santa Maria: Grieco, Luscietti (34’ st Gargiulo), Coulibaly, Campanella, Masullo; Citro, Simonetti (39’ st Emmanouil), Maio; Tandara (8’ st Romano, 36’ st Giordano), Maggio, Oviszach (18’ st Cunzi). A disp. Stagkos, Romanelli, Morlando, Katsioulas. All.: Nicoletti.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato (Gigliotti-Cozza)