Serie D, il Giarre deve accontentarsi del pareggio contro il Portici

Botta e risposta al “Regionale” tra Giarre e Portici, che hanno pareggiato 1-1 nella 20^ giornata del campionato di Serie D (girone I). Inizio favorevole agli ospiti, subito pericolosi con il tiro alto di Filogamo. Alla seconda occasione, i campani sbloccano il punteggio: Maranzino serve in profondità Manfrellotti, che insacca il pallone con un rasoterra sotto le gambe del portiere. L’immediata reazione dei gialloblù si concretizza al 15’ con il pareggio di Arcidiacono, che si libera in area, scarta Schaeper e firma l’1-1. Ci prova poi ancora Manfrellotti, ma la sua conclusione, da favorevole posizione, è priva della necessaria mira.

Nella ripresa, proteste dei padroni di casa per un tocco di braccio nell’area del Portici, ma secondo l’arbitro l’arto di Calvanese è attaccato al corpo e lascia correre. Con il trascorrere inesorabile dei minuti, il Giarre si proietta costantemente in avanti per operare il sorpasso. Schaeper si oppone alla battuta di Agudiak sul primo palo, mentre il pallonetto di Limonelli non inquadra di poco lo specchio. Nel finale, il colpo di testa di Agudiak manca di un soffio la porta.

Giarre-Portici 1-1

Marcatori: 13’ Manfrellotti; 15' Arcidiacono.

Giarre: Giannini; Musso, Zappalà, Porcaro, La Rosa (34’ st Anastasio), Sessa (24’ Baglione), Limonelli, Giuffrida (33’ st Cocimano); Arcidiacono, Cannavò (30’ Giannaula), Agudiak. A disp.: Faraone, Pertosa, Aquino, Carrozzino e Dembelè. All. Cacciola.

Portici: Schaeper, Calvanese, Cirillo, Maranzino, Scala, Silvestre (24’ st Izzo), Carotenuto, Riccio, Stallone (48’ st Marino), Filogamo (28’ st Romano), Manfrellotti. A disp.: Zizzania, Pisani, Guida, Piccolo, Castagna e Granata. All. Sarnataro.

Arbitro: Recchia di Brindisi (Tuccillo di Pinerolo e Pellegrino di Torino).

Note: espulso al 50’ st Giannaula per doppia ammonizione.