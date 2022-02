Serie D, il Giarre piega la resistenza del Real Aversa e torna a sorridere

Squadra in casa

Squadra in casa Giarre

Il Giarre è tornato a vincere dopo una lunga astinenza, battendo per 1-0 in casa il Real Agrò grazie al gol di Arcidiacono nel concitato finale di partita. In avvio di match, Vincenzo Russo rischia l’autorete. Dall'altra parte, Mariani impegna su punizione l’attento Giannini, che devia il pallone. Sul seguente angolo, Russo indovina questa volta la porta giusta, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Sempre Russo ci riprova al 22’, peccando della necessaria mira. I gialloblù si rendono pericolosi, invece, con una conclusione a lato del propositivo Arcidiacono.

I padroni di casa cercano di stringere i tempi nella ripresa. I tentativi di Arcidiacono e Agudiak non inquadrano, però, lo specchio. Il punteggio di sblocca al 37’, quando il neo entrato Cannavò serve Arcidiacono, che fa partire un millimetrico diagonale verso l'angolino, facendo esplodere di gioia compagni e tifosi. Galvanizzati dal vantaggio, i gialloblù centrano pure la traversa con la bordata dal limite di Cannavò. Negli ultimi nervosissimi istanti, i campani reclamano per la mancata concessione di un rigore. Ne conseguono una zuffa in campo e le espulsioni di Porcaro e Schiavi.

Giarre-Real Agro Aversa 1-0

Marcatore: 37’ st Arcidiacono.

Giarre: Giannini, La Rosa (36’ st Carrozzino), Pertosa, Porcaro, Musso, Baglione (17’ st Cocimano), Giuffrida (17’ st Sessa), Limonelli, Agudiak, Giannaula (12’ st Cannavò), Arcidiacono (44’ st Zappalà). All. Cacciola.

Real Agro: Lombardo, Hutsol (27’ st Di Lorenzo), V. Russo, Bonfini, Mariani (46’ st D. Russo), Schiavi, Sannia (4’ st D. Russo), Del Prete, Giordano (27’ st Chianese), La Monica, Durazzo. All. Sannazzaro.

Arbitro: Di Loreto di Terni (Cufari di Torino e Savasta di Bra).

Note: espulsi Porcaro e Schiavi.