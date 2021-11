Serie D, Il Giarre non va oltre il pareggio contro il Rende 

Il Giarre ha fornito una discreta prestazione davanti ai propri sostenitori, ma si è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Rende nel match valido per la 12^ giornata del girone I di serie D. Inizio incoraggiante dei gialloblù, che aggrediscono i portatori di palla avversari per ripartire in velocità. Al 15’ velenosa punizione dalla sinistra di Arcidiacono, respinta con i pugni dal portiere. Immediata risposta dei calabresi, vicini al vantaggio con il tiro a lato di Abbey. Al 38’ gialloblù a segno: calcio da fermo di Arcidiacono che “telecomanda” di destro la sfera in fondo al sacco. Raddoppia poi Cannavò, servito dall’onnipresente Arcidiacono, ma l’arbitro annulla il gol per la posizione di fuorigioco dell’attaccante nato a Messina.

Nella ripresa, gli ospiti cercano di avanzare il baricentro della manovra alla ricerca del pareggio, ma faticano a rendersi pericolosi. Ci prova Furina dal limite, ma senza la necessaria mira. Al 21’ riequilibra la situazione, però, Corbo, che si cordina bene in area e finalizza con un staffilata un’azione insistita dei biancorossi. Nel finale, Barbagallo nega il sorpasso a Novello, deviandogli in tuffo la conclusione dal limite, mentre, sull’altro fronte, Rossitto conclude sul fondo da favorevole posizione.

Giarre-Rende 1-1

Marcatori: 38’ Arcidiacono; 21’ st Corbo.

Giarre: Barbagallo, Priola, Zappalà, Beye (32’ Scuderi), La Rosa (29’ st Puglisi), Sessa (16’ st Iseppon), Kouame, Panebianco, Nicotra (16’ st Rossitto), Cannavò, Arcidiacono. A disp. Previtera, Miceli, Casella, Brunetti e Dembelè. All. Pietro Infantino.

Rende: Mittica, Mirabelli, Piscopo, De Miranda, Novello, Urruty Bourras (36’ st Dhamo), Riconosciuto, Corbo, Abbey, Palma, Gullo (1’ st Furina). A disp. Colombo, Mazzotta, Dhamo, Chiodo, Osso, Chieffa, Consiglio, Sidoti. Allenatore: Emilio Cavaliere.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Perali di Chiari e Denisov di Bari).